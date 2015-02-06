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Eingestellt

Kopfhörer mit Mikrofon

SHE3015PH/00

3.3

| (3) Bewertungen

Zusätzl. Bass

Philips SHE3015 Kopfhörer mit weichem Gehäuse bieten einen angenehmen, bequemen Sitz. In auffallenden Farben erhältlich. Das integrierte Mikrofon und die Steuerung erleichtern Freisprechanrufe über das Mobiltelefon.

Alle Vorteile anzeigen

Weiches Gehäuse für bequemen Sitz

Zusätzl. Bass

  • 14,8 mm Treiber/offen

  • Earbud

14,8 mm Lautsprecher für hohe Klangqualität

Ohrstöpsel mit 14,8mm großen Lautsprechern sorgen für hohe Klangqualität.

Flexi-Grip-Design für hohe Robustheit

Das weiche, flexible Teilstück schützt die Kabelverbindung vor Schäden durch häufigen Gebrauch.

Neodymmagneten verstärken die Bassleistung und Empfindlichkeit

Neodym eignet sich hervorragend für die Erzeugung eines starken Magnetfeldes, was zu einer höheren Empfindlichkeit der Schwingspule führt und somit die Basswiedergabe und Klangqualität verbessert.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.3

von 5

3

Bewertungen

3
2

06/02/2015

España

España

buenisimos

calidad precio inmejorable. Y para los que no soportamos los de tipo botón, realmente cómodos. El botoncito realmente práctico.

Diese Bewertung wurde für SHE3015WT Auriculares con micrófono verfasst

Diese Bewertung wurde für SHE3015WT Auriculares con micrófono verfasst

05/08/2018

Italia

Italia

Top cuffiette

Cuffiette ottime sia per ascoltare la musica sia per le chiamate. Acquisto da fare!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHE3015TL Cuffie con microfono verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHE3015TL Cuffie con microfono verfasst

04/01/2018

France

France

problème avec Iphone 5S

J'ai un Iphone 5S et ce casque ne transmet pas les voix...il faut appuyer constamment sur le bouton du micro pour avoir les voix des chansons...c'est très étrange. Je suis très déçu de cet achat.

Diese Bewertung wurde für SHE3015BK Casque avec Micro verfasst

Diese Bewertung wurde für SHE3015BK Casque avec Micro verfasst

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