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Ich bekomme einen kleinen elektrostatischen Schlag von den Philips Kopfhörern.
Gibt es Tipps für eine bessere Wartung der Philips Kopfhörer?
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