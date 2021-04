Musik trifft Farbe

Das transparente Gehäuse und die InEar-Kopfhörer bieten farbliche Abwechslung. Das ergonomische Design passt sich für einen angenehmen Sitz an Ihr Ohr an, und die kleinen, aber effizienten Lautsprecher bieten einen klaren Sound mit besonders satten Bässen. So können Sie Musik stundenlang genießen.