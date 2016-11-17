ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Kräftige Beats, satte Bässe
  • Kräftige Beats, satte Bässe
  • Kräftige Beats, satte Bässe
  • Kräftige Beats, satte Bässe
  • Kräftige Beats, satte Bässe
  • Kräftige Beats, satte Bässe

Eingestellt

Kopfhörer mit Mikrofon

SHE3705BK/00

3.8
| (6) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.
Kräftige Beats, satte Bässe
Ultrakompakt, kräftiger Bass – Die Philips MyJam Vibes-InEar-Kopfhörer verfügen über ovale Schallrohreinsätze für einen hohen Tragekomfort und über eine aufgedampfte Beschichtung für eine elegante Optik mit zusätzlichem Schutz.
Alle Vorteile anzeigen

Kompaktes Design mit aufgedampftem Schutz

Kräftige Beats, satte Bässe

  • 8,6-mm-Treiber/geschlossen

  • In-Ear

3 austauschbare Gummikappen bieten einen optimalen Sitz

3 austauschbare Gummikappen bieten einen optimalen Sitz

Die Kappen sind in 3 verschiedenen Größen erhältlich – klein, mittel und groß – für einen individuellen und perfekten Sitz.

Integriertes Mikrofon wechselt von der Musikwiedergabe auf Telefonanrufe

Integriertes Mikrofon wechselt von der Musikwiedergabe auf Telefonanrufe

Dank des integrierten Mikrofons können Sie leicht zwischen Musikwiedergabe und Anrufannahme wechseln und sind so immer problemlos verbunden.

Glänzende, farbenfrohe Beschichtung für Eleganz und Schutz

Glänzende, farbenfrohe Beschichtung für Eleganz und Schutz

Eine qualitativ hochwertige, glänzende und farbenfrohe Beschichtung sorgt für einen eleganten Look und eine zusätzlich schützende Oberfläche.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.8

von 5

6

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

17/11/2016

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Dieses Produkt hat mich voll überzeugt

Diese Kopfhörer halten was sie versprechen und überzeugen durch ihren hohen Tragekomfort

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHE3705RD Kopfhörer mit Mikrofon verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHE3705RD Kopfhörer mit Mikrofon verfasst

13/12/2016

Italia

Italia

piccolo è bello

Stavo cercando le cuffie per il mio nokia 640, che non allega le cuffie. Ne ho comperate almeno 4 diverse senza essere soddisfatto. Cercavo sopratutto la qualità dell'ascolto nella musica: stereo che sia stereo e qualità del sonno. Queste le ho ricevute con i punti Payback e sono le cuffie che cercavo. Ottime per l'ascolto della musica e per l'utilizzo di risposta al cellulare. Le ho fatte provare anche a mia moglie e mia figlia, sono stato bonariamente invitato a procurarle anche a loro.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHE3705WT Cuffie con microfono verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHE3705WT Cuffie con microfono verfasst

19/09/2018

Suisse

Suisse

Wirklich tolle Kopfhörer, Aber...

Warum muss das Mikro LINKS sein? Als Rechtshänderin ist das nicht gerade angenehm und es stört mich auf der linken Seite. Deswegen gibt es bei der Gesamtbewertung nur 4 statt 5 Sterne und ebenso bei der Anwenderfreundlichkeit. Ich finde es schade muss es immer auf der linken Seite sein und würde es besser finden, wenn man zur Abwechslung auch mal Rechts nimmt oder wenn man die Möglichkeit hätte zwischen Links und Rechts zu wählen. Diejenigen, die dann das Mikro Rechtstragen möchten, können dann die Kopfhörer mit Rechtsseitigem Mikro kaufen und die es lieber Links haben können dann das mit Linksseitigem Mikro kaufen. Dieser Zusatzklipp (ebenfalls auf der Linken Seite) mit dem man die 2 Kabel verbinden kann um sie zu zuziehen - oder was auch immer der Zweck davon ist - handhabt sich etwas schwer. Es ist sehr mühsam das Kabel hinein zu fädeln. Ehrlich gesagt hatte ich Angst, das ich das Kabel kaputt mache, wenn ich versuche es dort hinein zu drücken. Ich hab mit Müh und Not das Kabel hineinbekommen. Ich finde das es ein Unnützes Detail ist, da wenn man die Kabel nicht damit verbindet, dauernd herumschwenkt und auf und ab rutscht, was nervt. Für Menschen mit etwas fülligeren Fingern wird das zur Herausforderung. Selbst ich hatte arg Schwierigkeiten und ich hab schlanke Finger. Könnte man also getrost weg lassen. Ansonsten bin ich wirklich begeistert von der Soundqualität und es passt perfekt ins Ohr ohne Schmerzen zu verursachen. auch in der Nacht angenehm zu tragen. Da ich an Schlafstörungen leide, kann ich nur mit Musik einschlafen und dafür sind die Kopfhörer wirklich perfekt. Das Gehäuse ist sehr klein und drückt nicht auf das Ohr oder in das Ohr hinein, wenn man auf der Seite liegt, so wie bei den etwas grösseren Modellen solcher In-Ear Kopfhörer. Ich finde den Tragekomfort wirklich hervorragend. Egal ob man nur leicht joggt oder rennt, die Kopfhörer bleiben wo sie hingehören. Das finde ich super, denn meistens hatte ich trotz In-Ear Kopfhörern immer das Problem, das sie raus fielen, obwohl ich nur leicht gejoggt bin. Ich denke, das liegt daran, das sie leichter sind als andere In-Ear Kopfhörer, die ich bis jetzt gehabt habe. Sie sind sehr klein und trotzdem erzielen sie die Leistung die ich erwarte. Das Mikro ist leicht zu bedienen: Ein Klick und man ist mit dem Anrufer verbunden. wenn man länger drückt kann man sogar eine Sprachnachricht für Google eingeben, das hat mich sehr überrascht. Alles in Allem wirklich tolles Design von Farbe bis Form und unglaublich tolle Tonqualität.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHE3705BK Kopfhörer mit Mikrofon verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHE3705BK Kopfhörer mit Mikrofon verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.