Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
Tiefer und klarer Bass – jederzeit
Die Philips SHE8105 In-Ear-Kopfhörer bieten hochwertige Treiber für tiefe Bässe sowie ein robustes Aluminiumgehäuse für beste Klangqualität. Ovale Tonröhren sorgen für ergonomischen Komfort, und dank der integrierten Fernsteuerung können Sie ganz einfach zwischen Musik und Anrufen wechseln.
8,6 mm Treiber/halb geschlossen
In-Ear
Die In-Ear-Kopfhörer werden mit einer Auswahl von 3 Ohrkappen geliefert – von klein bis groß – so können Sie die perfekte Passform für Ihre Ohren auswählen.
Dank des integrierten Mikrofons können Sie leicht zwischen Musikwiedergabe und Anrufannahme wechseln, und sind so immer problemlos verbunden.
4.9
von 5
7
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Sara
29/07/2015
Deutschland
Super!
Mir gefallen sie super!! Sehr schönes Design und toller Klang zu einem Top Preis! Kann sie aufjedenfall weiter empfehlen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon verfasst
aj1303
25/07/2015
Deutschland
Philips SHE8105 Absolut gute Ohrhörer..
Rezension des Ohrhörers Philips SHE8105 Heute erhielt ich den Ohrhörer Modell SHE8105, er wird in einer einfachen Pappschachtel mit Display geliefert, enthalten ist der Ohrhörer incl Mikrofon und 3 verschiedene Ohrpolster (Größen S,M,L). Der Ohrhörer macht einen sehr guten Eindruck was die Verarbeitung anbetrifft, er fühlt sich wirklich gut an, nun nahm ich die kleinsten Ohrpolster und machte nun mal eine Hörprobe. Die Ohrhörer sitzen gut im Ohr und ich habe keine Probleme oder anderes beim tragen. Der Ohrhörer klingt sehr gut wie ich finde, die Bässe sind sehr gut und die Höhen klingen auch überzeugend. Das Mikrofon was im Kabel integriert ist verrichtet seine Arbeit auch sehr gut, Gespräche mit dem Smart Phone haben gut funktioniert und es gab keinerlei Schwierigkeiten und die Sprachqualität war auch sehr gut. Ich finde das man bei diesem Ohrhörer einen guten Kompromiss aus Preis/ Leistung erhält , zu dem sie auch sehr Chic aussehen. Mfg Fabio
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon verfasst
Tobias96
25/07/2015
Deutschland
Philips SHE8105 Absolut gute Ohrhörer..
Rezension des Ohrhörers Philips SHE8105 Heute erhielt ich den Ohrhörer Modell SHE8105, er wird in einer einfachen Pappschachtel mit Display geliefert, enthalten ist der Ohrhörer incl Mikrofon und 3 verschiedene Ohrpolster (Größen S,M,L). Der Ohrhörer macht einen sehr guten Eindruck was die Verarbeitung anbetrifft, er fühlt sich wirklich gut an, nun nahm ich die kleinsten Ohrpolster und machte nun mal eine Hörprobe. Die Ohrhörer sitzen gut im Ohr und ich habe keine Probleme oder anderes beim tragen. Der Ohrhörer klingt sehr gut wie ich finde, die Bässe sind sehr gut und die Höhen klingen auch überzeugend. Das Mikrofon was im Kabel integriert ist verrichtet seine Arbeit auch sehr gut, Gespräche mit dem Smart Phone haben gut funktioniert und es gab keinerlei Schwierigkeiten und die Sprachqualität war auch sehr gut. Ich finde das man bei diesem Ohrhörer einen guten Kompromiss aus Preis/ Leistung erhält , zu dem sie auch sehr Chic aussehen. Mfg Fabio
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon verfasst