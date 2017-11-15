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Eingestellt

In-Ear-Kopfhörer

SHE9100SL/00

3.5

| (4) Bewertungen

Erhältlich in

Blau
Blau
Rot
Rot
Schwarz
Schwarz
Silber
Silber

Klarer Sound

Der Philips SHE9100 Kopfhörer bietet hochwertige Treiber und ein präzise gefertigtes Gehäuse für detaillierten und klaren Sound. Ovale Tonröhren und die Auswahl aus 3 Ohrkappen sorgen für einen bequemen Sitz.

Alle Vorteile anzeigen

in einem robusten Metallgehäuse

Klarer Sound

  • 8,6-mm-Treiber/halb geschlossen

  • In-Ear

Robustes Gehäuse aus Aluminium verhindert Vibrationen für klaren Sound

Robustes Gehäuse aus Aluminium verhindert Vibrationen für klaren Sound

Das Gehäuse des Kopfhörers ist aus robustem Aluminium gefertigt, wodurch Vibrationen verhindert werden, was für reinen Sound sorgt. Zusätzlich werden die Kopfhörer von alltäglicher Abnutzung geschützt.

Kabelsicherung hält Ihr Kabel ordentlich zusammen

Kabelsicherung hält Ihr Kabel ordentlich zusammen

Die intelligente Kabelsicherung hilft Ihnen ganz einfach dabei, die beiden Kopfhörer ordentlich zusammen zu halten, indem Sie sie einfach nach oben gleiten lassen. Kein Ärger mehr mit Kabelgewirr oder Knoten!

Haltbarer Flexi-Grip für eine starke Verbindung zwischen Kopfhörer und Kabel

Dieser weiche und dennoch robuste und flexible Anschluss zwischen Kopfhörer und Kabel schützt vor Beschädigung durch wiederholtes Biegen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.5

von 5

4

Bewertungen

4
2

15/11/2017

Deutschland

Deutschland

Langlebig, guter Klang

Ich habe mir vor über einem Jahr diese Kopfhöhrer in rot gekauft und war begeistert wie gut der Tragekomfort und der Klang ist. Da ich diese kürzlich verloren habe hab ich mir das gleiche Model in schwarz geholt und nach kurzem eintragen war der Klang und die Basslastigkeit wie gewohnt bei den alten Kopfhöhrern. Ich bin gespannt ob dieses Paar mindestens genauso lange lebt wie das alte, denn dann kann ich die jedem weiter empfehlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHE9100BK In-Ear-Kopfhörer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHE9100BK In-Ear-Kopfhörer verfasst

05/07/2015

Deutschland

Deutschland

ein her

der SHE 9100 hat einen sehr guten ausgewogenen klang,der auch die feinheiten der aufnahmen sehr gut und klar darstellt und auch die bässe sehr gut wiedergibt.er sitzt sehr angenehm im ohr und ist für das hören von jazz rock und progressiver musik duch den klaren powervollen klang hervorragend geeignet.die umweltgeräsche sind sehr gut abgeschirmt.da ich seid vielen jahren beim radfahren musik und hörbücher höre und dadurch eine menge inear kopfhörer verschiedener preisklassen genutzt habe,bin sehr zufrieden mit diesem kopfhörer!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHE9100BL In-Ear-Kopfhörer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHE9100BL In-Ear-Kopfhörer verfasst

12/07/2016

United Kingdom

United Kingdom

Nice but less than expectations

Nice reproduction of bass sound but treble clarity is poor when compared to the SHE 9000. It also boast poor noise reduction.

Diese Bewertung wurde für SHE9100BL In-Ear Headphones verfasst

Diese Bewertung wurde für SHE9100BL In-Ear Headphones verfasst

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