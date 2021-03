Deluxe-Schaumstoff-FloatingCushions für komfortablen Sitz

Das innovative Deluxe-FloatingCushion-Design dieser Philips Kopfhörer ermöglicht eine automatische Anpassung der Ohrpolster in alle Richtungen. So wird das traditionelle C-Scharnier überflüssig. Das Ergebnis ist ein einheitliches Design, das optimale Stabilität gewährleistet, da der Druck gleichmäßig auf Kopf und Ohren des Benutzers verteilt wird. So entstehen eine perfekte Passform und ein einzigartiger Tragekomfort.