Ergonomischer Ohrbügel steigert Tragekomfort und Stabilität

Der Ohrbügel sitzt sicher hinter Ihrem Ohr – auch wenn Sie unterwegs sind. So bleibt der Ohrhörer an der gewünschten Stelle und liefert einen großartigen Klang. Der Ohrbügel ist der Teil, der Ihre Ohrrückseite berührt und dafür sorgt, dass der Kopfhörer sicher und stabil an Ort und Stelle bleibt.