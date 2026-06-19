Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
TAT2149BK/00
Klein aber oho!
Mit ihrem bequemen Design fühlen sich diese kleinen True Wireless Earbuds angenehm an und sehen den ganzen Tag lang gut aus! In ihrer kleinen Größe stecken starker Sound und extra Bass bei niedrigen Lautstärken. Sie sind unterwegs? Das Etui passt sogar an einen Schlüsselring.
Winzige True Wireless Earbuds
Schlüsselbund-Ladetasche
Natürlicher Klang. Dynamischer Bass
Klare Gespräche
Unsere kleinsten True Wireless Earbuds aller Zeiten verfügen über ein flaches Profil, das gut sitzt und sich auch dann gut anfühlt, wenn Sie sie den ganzen Tag tragen. Die Earbuds sitzen im äußeren Ohr, sodass Sie keinen Ohrstöpsel in Ihren Gehörgang stecken müssen: Wenn Sie mehr Halt benötigen, können Sie aus drei verschiedenen (im Lieferumfang enthaltenen) Silikonhüllen wählen.
Diese True Wireless Earbuds sind zwar klein, dennoch müssen Sie die Lautstärke nicht erhöhen, um den besten Sound aus den 10-mm-Treibern zu erhalten. Tippen Sie auf den linken Earbud, um dynamische Bässe zu aktivieren oder nutzen Sie dafür die Philips Headphones App, und genießen Sie die volle Leistung Ihrer Lieblings-Bassline, selbst wenn Sie leise Musik hören.
Ihre Stimme wird klar und deutlich übertragen, wenn Sie telefonieren. Ein spezielles Mikrofon nimmt den Klang Ihrer Stimme auf, während ein Algorithmus zur Geräuschreduzierung die Störgeräusche aus Ihrer Umgebung unterdrückt.
Bewertungen