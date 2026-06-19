Winzige Ohrhörer. Superbequemer Sitz

Unsere bisher kleinsten True-Wireless-Ohrhörer überzeugen mit einem flachen Design, das hervorragend sitzt und sich angenehm anfühlt – selbst wenn Sie sie den ganzen Tag tragen. Die Ohrhörer sitzen in der Ohrmuschel, sodass kein Ohrpassstück in Ihren Gehörgang eindringt. Falls Sie etwas mehr Halt benötigen, stehen drei Grössen von Silikonhüllen (im Lieferumfang enthalten) zur Auswahl.