Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
XV1210/01
Ersatzfilter-Set für beutellose Staubsauger 1000 Series*
Das Ersatzfilter-Set ist mit den beutellosen Staubsaugern 1000 Series* kompatibel. Das Set enthält den Motor- und Abluftfilter, die jeweils einmal pro Jahr ausgetauscht werden sollten.
1 abwaschbarer Motorfilter
1 x abwaschbare Schaumstoffeinlage
1 Abluftfilter
Das Set enthält 1 Abluftfilter. Der Filter fängt Feinstaub auf, bevor die Luft wieder in den Raum abgegeben wird. Das Ergebnis ist saubere, staubfreie Luft in deinem Zuhause.
Das Kit enthält 1 abwaschbaren Motorfilter. Dieser bietet eine hohe Filterleistung und verhindert, dass Feinstaub in den Motor gelangt und diesen beschädigt. Der Filter kann abgewaschen werden.
Das Set enthält 1 abwaschbaren Schaumstoffeinlage-Filter. Dieser Filter bietet zusätzlichen Schutz für den Motor und sollte neben dem abwaschbaren Motorfilter eingesetzt werden. Der Filter kann abgewaschen werden.
Bewertungen