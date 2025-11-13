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XV1210/01 – Ersatzfilter Ersatzfilter

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Das Ersatzfilter-Set ist mit den beutellosen Staubsaugern 1000 Series* kompatibel. Das Set enthält den Motor- und Abluftfilter, die jeweils einmal pro Jahr ausgetauscht werden sollten.

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  • 13 November 2025

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