ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Support-Homepage

Philips Support

Die Beschichtung der Pfanne/des Korbs des Philips Airfryer löst sich ab

Wenn Sie bemerken, dass sich die Beschichtung des Philips Airfryer ablöst, kann dies einen bestimmten Grund haben. Versuchen Sie das Problem anhand der folgenden Lösungsvorschläge selbst zu lösen.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: NA555/09 , HD9952/00 , NA221/09 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Kontaktaufnahme zu Philips

Wir helfen Ihnen gerne weiter

Suchen Sie nach etwas anderem?

Entdecken Sie alle Optionen für den Philips Support

Support-Homepage