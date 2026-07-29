Die Beschichtung der Pfanne/des Korbs des Philips Airfryer löst sich ab

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Wenn Sie bemerken, dass sich die Beschichtung des Philips Airfryer ablöst, kann dies einen bestimmten Grund haben. Versuchen Sie das Problem anhand der folgenden Lösungsvorschläge selbst zu lösen.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: NA555/09 , HD9952/00 , NA221/09 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›
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