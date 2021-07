Einige Flecken können in der Pfanne oder im Korb des Philips Airfryer auftreten, wenn Sie die Beschichtung unbeabsichtigt berührt oder zerkratzt haben (z. B. beim Reinigen mit scheuernden Reinigungswerkzeugen und/oder beim Einsetzen des Korbs). Dies ist in keinster Weise schädlich, da alle verwendeten Materialien in Ihrem Philips Airfryer lebensmittelecht sind.

Hinweis: Reinigen Sie das den Airfryer nicht mit scheuernden Reinigungswerkzeugen (z. B. Stahlwolle, harte Bürsten), und setzen Sie den Korb vorsichtig ein.