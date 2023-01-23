Der Kaffee aus meiner Philips Espressomaschine ist wässrig
Falls Ihre Philips Espressomaschine wässrigen Kaffee zubereitet, kann dies mehrere Ursachen haben. Bitte prüfen Sie die folgenden möglichen Ursachen und Lösungen.
Wenn Sie Ihre Espressomaschine zum ersten Mal verwenden, ist es normal, dass die ersten gebrühten Tassen Kaffee etwas wässrig sein könnten, da das System Zeit zum Anpassen benötigt. Bereiten Sie mehrere Tassen Kaffee zu, damit die Maschine die Geschmacksentfaltung und Kompaktheit des gemahlenen Kaffees optimieren kann.
Spülen Sie die Brühgruppe wöchentlich ab, da ein schmutziger Brühgruppenfilter den Wasserfluss und somit den Geschmack des Kaffees beeinträchtigen kann. Reinigen Sie die Brühgruppe gemäß den folgenden Anweisungen, oder sehen Sie sich das Support-Video an:
Schalten Sie die Maschine aus und warten Sie, bis sie vollständig ausgeschaltet ist und keine Geräusche mehr macht (dies dauert etwa 15 bis 20 Sekunden).
Öffnen Sie die Serviceklappe und entfernen Sie die Brühgruppe.
Spülen Sie die Brühgruppe gründlich mit lauwarmem Leitungswasser ab und lassen Sie sie an der Luft trocknen, bevor Sie sie wieder einsetzen.
Möglicherweise wurde beim Einstellen des Mahlwerks auf einen feineren Mahlgrad der Regler versehentlich zu weit gedreht, sodass die beiden Mahlsteine nun zu nah beieinander liegen. Wenn der Mahlgrad zu fein ist, wird das Wasser möglicherweise nicht absorbiert.
Um dieses Problem zu beheben, sollten Sie eine gröbere Einstellung wählen, indem Sie den Mahlgradregler im Kaffeebohnenbehälter auf eine höhere Zahl oder größere Kaffeebohnenmenge einstellen.
Tassengröße, Aromaeinstellung und Mahlgrad sind Einstellungen der Maschine, die die Stärke des Kaffees beeinflussen können. Wir empfehlen Ihnen, verschiedene Einstellungen zu testen.
Um beispielsweise die Kaffeestärke zu erhöhen, wählen Sie die höchste Aromaeinstellung, stellen Sie den Mahlgrad auf eine feinere Stufe und wählen Sie eine mittlere Tassengröße aus.
Öffnen Sie den Deckel des Kaffeetrichters für gemahlenen Kaffee und überprüfen Sie, ob er mit Kaffeepulver verstopft ist. Wenn der Behälter mit gemahlenem Kaffee verstopft ist, können Sie dies wie folgt beseitigen:
Schalten Sie die Maschine aus, und warten Sie, bis sie vollständig ausgeschaltet ist.
Entfernen Sie die Brühgruppe aus der Maschine.
Öffnen Sie den Deckel des Kaffeetrichters für gemahlenen Kaffee und führen Sie den Löffelstiel ein.
Bewegen Sie den Stiel auf und ab, bis der verklumpte gemahlene Kaffee herausfällt.
Wenn sich das Problem anhand dieser Lösungen nicht beheben lässt, wenden Sie sich für weitere Hilfe bitte an uns.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle:SM6580/00, SM6585/00, EP5541/50. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›