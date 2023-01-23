Der Kaffee aus meiner Philips Espressomaschine ist wässrig

Möglicherweise wurde beim Einstellen des Mahlwerks auf einen feineren Mahlgrad der Regler versehentlich zu weit gedreht, sodass die beiden Mahlsteine nun zu nah beieinander liegen. Wenn der Mahlgrad zu fein ist, wird das Wasser möglicherweise nicht absorbiert.



Um dieses Problem zu beheben, sollten Sie eine gröbere Einstellung wählen, indem Sie den Mahlgradregler im Kaffeebohnenbehälter auf eine höhere Zahl oder größere Kaffeebohnenmenge einstellen.

