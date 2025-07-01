Aus meinem Philips Rasierer läuft Wasser aus

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Es ist nicht ungewöhnlich, dass nach der Reinigung oder Nassrasur eine kleine Menge Wasser aus Ihrem Philips Rasierer austritt*.
Der Akku und die elektronischen Komponenten Ihres Rasierers befinden sich in einem wasserdichten Innengehäuse. Das bedeutet, dass sie vor Wasser geschützt sind, das während der routinemäßigen Verwendung in den Griff des Rasierers gelangen könnte.
* Hinweis: Diese Informationen gelten nur für waschbare oder wasserdichte Rasierer. Wenn Ihr Rasierer nicht wasserdicht ist, stellen Sie sicher, dass er trocken bleibt. Um herauszufinden, ob Ihr Rasierer wasserdicht ist, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung (auch online verfügbar).
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: XP502/03 , S793/06 , XP521/03 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›