Philips Support Meine Sonicare Zahnbürste macht laute Geräusche

Wenn die nachstehenden Anweisungen nicht helfen, kontaktieren Sie uns oder klicken Sie hier , um eine Online-Garantieanfrage zu stellen, damit wir Sie bei einem Ersatzgerät unterstützen können. Alle Sonicare Zahnbürsten und Zahnzwischenraumreiniger umfassen eine 2-Jahres-Garantie.

Wenn Ihre Zahnbürste laute Geräusche macht, helfen Ihnen die folgenden Tipps zur Fehlerbehebung, um eine Lösung zu finden.



Wir empfehlen Ihnen, die Schritte in der unten angegebenen Reihenfolge auszuführen. Prüfen Sie nach jedem Schritt, ob das Problem behoben wurde, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren. Alternativ können Sie sich das untenstehende Video ansehen, um das Problem zu beheben.

1. Gewöhnen Sie sich an die elektrische Zahnbürste. Sonicare Zahnbürsten reinigen Ihre Zähne mithilfe von starken Vibrationen. Das erzeugte Geräusch ist lauter als bei einer Handzahnbürste. Ist dies Ihre erste elektrische Zahnbürste, kann es eine Weile dauern, bis Sie sich an das Putzen mit einer elektrischen Zahnbürste gewöhnt haben.



2. Setzen Sie einen Bürstenkopf auf Ihre Zahnbürste. Wenn Sie Ihre Zahnbürste ohne Bürstenkopf einschalten, ist sie lauter. Stellen Sie sicher, dass der Bürstenkopf immer ordnungsgemäß an Ihrer Zahnbürste befestigt ist.



3. Bringen Sie den Bürstenkopf ordnungsgemäß an. Wenn Ihre Zahnbürste ein ungewöhnlich lautes Geräusch macht, ist möglicherweise ein loser Bürstenkopf der Grund. Stellen Sie sicher, dass der Bürstenkopf fest auf dem Handstück sitzt und nicht lose ist. Zwischen Handstück und Bürstenkopf verbleibt je nach Vibration ein kleiner Spalt.

4. Ersetzen Sie den Bürstenkopf. Es kann auch bedeuten, dass Ihr Bürstenkopf abgenutzt ist. Wir empfehlen, den Bürstenkopf alle drei Monate auszutauschen. Sie können einen neuen Bürstenkopf in unserem Online-Shop erwerben. 5. Finden Sie heraus, woher das Geräusch kommt. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

Schritt 1: Entfernen Sie den Bürstenkopf vom Handstück.

Schritt 2: Schalten Sie Ihre Zahnbürste ein.



Macht die Zahnbürste immer noch laute oder ungewöhnliche Geräusche? Ja: Ihre Zahnbürste ist defekt. Wir empfehlen Ihnen, online eine Reparatur oder einen Austausch anzufordern.

Nein: Wenn das Geräusch aufhört, ist der Bürstenkopf defekt oder abgenutzt. Sie müssen Ihren Bürstenkopf durch einen neuen ersetzen. Haben Sie immer noch Probleme mit Ihrer Zahnbürste? Wenn keiner dieser Tipps hilft, könnte Ihre Zahnbürste einen inneren Defekt haben. Wir empfehlen, eine Reparatur oder einen Austausch für Ihre Zahnbürste anzufordern.