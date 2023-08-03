Philips Support Meine Sonicare Zahnbürste schaltet sich von selbst aus

Wenn Ihre Zahnbürste sich selbständig ausschaltet, helfen Ihnen die folgenden Tipps zur Fehlerbehebung, um eine Lösung zu finden.



Wir empfehlen Ihnen, die Schritte in der unten angegebenen Reihenfolge auszuführen. Prüfen Sie nach jedem Schritt, ob das Problem behoben wurde, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

1. Ändern Sie den Putzmodus. Der ausgewählte Putzmodus definiert die Putzzeit. Die Zahnbürste schaltet sich automatisch aus, wenn die empfohlene Zeit erreicht ist.

Wir empfehlen, den Putzmodus zu ändern. Die Zeiten des Putzmodus können zwischen 20 Sekunden und 3,5 Minuten liegen. 2. Überprüfen Sie, ob BrushPacer aktiviert ist. Der BrushPacer teilt die Putzzeit in sechs Bereiche auf. Während des Putzens hört die Zahnbürste kurz auf zu vibrieren, um anzuzeigen, wann der nächste Bereich geputzt werden soll. Die Zahnbürste beendet die Funktion am Ende des Putzvorgangs automatisch. 3. Prüfen, ob der Drucksensor aktiviert ist. Die Zahnbürste misst den Druck, den Sie beim Putzen ausüben. Wenn Sie zu stark drücken, hält die Zahnbürste kurz an, um anzuzeigen, dass Sie zu viel Druck ausüben. Haben Sie immer noch Probleme mit Ihrer Zahnbürste? Wenn keiner dieser Tipps hilft, könnte Ihre Zahnbürste einen inneren Defekt haben. Wir empfehlen, eine Reparatur oder einen Austausch für Ihre Zahnbürste anzufordern.