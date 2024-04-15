Mein Bürstenkopf fällt von meiner Sonicare Zahnbürste ab
Wenn der Bürstenkopf von der Zahnbürste fällt, helfen Ihnen die folgenden Tipps zur Fehlerbehebung.
Wir empfehlen Ihnen, die Schritte in der unten angegebenen Reihenfolge auszuführen. Prüfen Sie nach jedem Schritt, ob das Problem behoben wurde, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Wenn der Bürstenkopf vom Handstück der Zahnbürste fällt, stellen Sie sicher, dass der Bürstenkopf ordnungsgemäß befestigt ist.
Halten Sie den Bürstenkopf so, dass die Borsten in die gleiche Richtung wie die Tasten der Zahnbürste zeigen.
Drücken Sie den Bürstenkopf fest auf die Zahnbürste, bis Sie ein leichtes Klicken hören.
Ein kleiner Spalt zwischen dem Bürstenkopf und dem Handstück der Zahnbürste ist normal und notwendig. Der Bürstenkopf muss sich bewegen können, um die richtige Menge an Vibrationen zu erzeugen.
Stellen Sie sicher, dass sich keine Verschmutzungen an der Unterseite des Bürstenkopfes und im Bereich um den Metallschaft befinden. Sie können ihn mit lauwarmem Wasser oder einem weichen Tuch reinigen.
Wir empfehlen die Verwendung von authentischen Philips Bürstenköpfen. Andere Bürstenköpfe passen möglicherweise nicht und fallen ab.
Wenn keiner dieser Tipps hilft, könnte Ihre Zahnbürste einen inneren Defekt haben. Wir empfehlen, eine Reparatur oder einen Austausch für Ihre Zahnbürste anzufordern.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle:HX6500/03 , HX6500/33 , HX6600/11 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›