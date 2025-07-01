Mein Philips Airfryer macht ein Geräusch

Wenn das Geräusch so klingt, als ob sich ein Lüfter sehr schnell dreht, ist das normal.



Der Philips Airfryer verfügt über einen Lüfter im Inneren des Geräts, der die internen Teile kühl hält, während das Gerät eingeschaltet ist.

Dieses Geräusch kann bis zu 65 dB (Dezibel) erreichen, etwa so laut wie ein durchschnittlicher Staubsauger.



In diesem Fall können Sie beruhigt sein, es besteht kein Problem mit dem Airfryer.