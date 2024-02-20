Philips Support Meine Philips HomeID App ist abgestürzt

Wenn die HomeID App häufig abstürzt, probieren Sie nacheinander die folgenden Optionen aus:

1. Schließen Sie die HomeID App und öffnen Sie sie erneut.

2. Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version der HomeID App installiert haben. Suchen Sie im App Store nach Updates.

3. Starten Sie Ihr Telefon neu.

4. Leeren Sie den Cache Ihres Telefons (Einstellungen/HomeID/Cache leeren)

5. Als letzte Option können Sie die HomeID App entfernen und neu installieren.

Wenn keine der obenstehenden Optionen funktioniert hat, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Philips Kundendienst.

