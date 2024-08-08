Mein OneBlade 360 Connected lässt sich nicht mit meinem Smartphone koppeln

Wenn das Betriebssystem Ihres Mobilgeräts seit der letzten Kopplung Ihres OneBlade aktualisiert wurde, kann dies die Ursache des Problems sein.



Um dieses Problem zu lösen, versuchen Sie, die Verbindung zwischen Ihrem OneBlade und der App zurückzusetzen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

Entkoppeln Sie Ihren OneBlade: Halten Sie den Ein-/Ausschalter auf Ihrem OneBlade 10 Sekunden lang gedrückt, um die Verbindung zurückzusetzen. Der Leuchtring beginnt, blau zu blinken. Entkoppeln Sie Ihr Mobilgerät: Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Mobilgerät und wählen Sie Ihren OneBlade aus der Liste der gekoppelten Geräte aus. Tippen Sie auf "Entkoppeln" oder "Löschen", um Ihren OneBlade aus der Liste der gekoppelten Geräte zu entfernen.

Wenn Sie Ihren OneBlade von Ihrem Mobilgerät entkoppelt haben, versuchen Sie, die Verbindung erneut herzustellen.Die Bedienungsanweisungen können je nach verwendetem Mobilgerät unterschiedlich sein. Detaillierte Anweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Mobilgeräts.