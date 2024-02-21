Philips Support Mein Philips Airfryer wird nicht in der Geräteliste der HomeID App angezeigt

Erfahren Sie, wie Sie das Gerätemodell Ihres Philips Airfryer in der HomeID Liste in unserem Artikel unten finden.

Suche mit Modellnummer In der HomeID App wird die Modellnummer des Geräts mit einem "x" gekürzt. Wenn Sie beispielsweise den Philips Airfryer Modell HD9650 verwenden, können Sie in der App die Option HD965x auswählen.



Wenn Ihr Gerätemodell immer noch nicht in der Liste aufgeführt ist, bedeutet dies, dass Ihr Airfryer möglicherweise nicht für das von Ihnen gewählte Land freigegeben wurde. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, der Sie entsprechend weiterleiten wird.