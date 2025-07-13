Wasser/Dampf tritt aus dem Decalc Verschluss und unter dem Sockel meiner Philips Dampfbügelstation aus
Wenn die Oberfläche unter der Basis der Philips Dampfbügelstation nass wird oder Dampf und/oder Wasser aus dem EASY DECALC Verschluss austritt, findest du mögliche Ursachen und Lösungen in unserem Artikel unten.
Schalten Sie das Gerät aus, und warten Sie 2 Stunden, bis es abgekühlt ist. Schrauben Sie den Verschluss ab, und bringen Sie ihn anschließend wieder an, um sicherzustellen, dass er fest angezogen ist.
Wasser und/oder Dampf kann aus dem EASY DECALC Verschluss austreten, wenn der Gummidichtungsring abgenutzt ist. Kontaktieren Sie uns, um weitere Informationen zum Austauschen des EASY DECALC Verschlusses zu erhalten.
Wenn sich das Problem anhand dieser genannten Schritte nicht beheben lässt, wende dich für weitere Hilfe bitte an uns.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle:PSG7200/61, PSG7200/21, PSG7300/81. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›
Kontaktaufnahme zu Philips
Wir helfen Ihnen gerne weiter
Suchen Sie nach etwas anderem?
Entdecken Sie alle Optionen für den Philips Support