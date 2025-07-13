ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Support-Homepage

Philips Support

Wasser/Dampf tritt aus dem Decalc Verschluss und unter dem Sockel meiner Philips Dampfbügelstation aus

Wenn die Oberfläche unter der Basis der Philips Dampfbügelstation nass wird oder Dampf und/oder Wasser aus dem EASY DECALC Verschluss austritt, findest du mögliche Ursachen und Lösungen in unserem Artikel unten.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: PSG7200/61, PSG7200/21, PSG7300/81. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

Kontaktaufnahme zu Philips

Wir helfen Ihnen gerne weiter

Suchen Sie nach etwas anderem?

Entdecken Sie alle Optionen für den Philips Support

Support-Homepage