Philips Coffee + Datenschutzerklärung

Wir verwenden Ihre kombinierten Daten, um den Inhalt, die Funktionalität und die Benutzerfreundlichkeit der App, des Geräts (der Geräte) und der Dienste zu verbessern sowie neue Produkte und Dienste zu entwickeln. In diesem Fall betrachten wir die Verarbeitung Ihrer kombinierten Daten als auf unserem berechtigten Interesse beruhend. Wenn Sie zustimmen, Werbemitteilungen über unsere Produkte, Dienstleistungen, Veranstaltungen und Werbeaktionen zu erhalten, die aufgrund Ihrer Vorlieben und Ihres Online-Verhaltens für Sie relevant sein können, senden wir Ihnen möglicherweise Marketing- und Werbemitteilungen per E-Mail und über andere digitale Kanäle, z. B. mobile Apps und soziale Medien zu. Um die Kommunikation auf Ihre Vorlieben und Ihr Verhalten abstimmen zu können und Ihnen eine relevantere und persönlichere Erfahrung zu bieten, können wir Ihre kombinierten Daten analysieren. Sie können diese Mitteilungen jederzeit abbestellen und sich abmelden. If you consent to receiving promotional communications about Philips products, services, events and promotions that may be relevant to you based on your preferences and online behavior, we may send you marketing and promotional communications via email, phone and other digital channels, such as mobile apps and social media. To be able to tailor the communications to your preferences and behavior and provide you with a more relevant and personalized experience, we may analyze your Combined Data. You may opt-out and unsubscribe from such communications at any time. Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.