Sobald Ihre Bestellung versandt wurde, erhalten Sie von uns eine Sendungsverfolgungsnummer per E-Mail. Mit dieser Nummer können Sie die Zustellung Ihrer Bestellung verfolgen. Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise mehrere Sendungsverfolgungsnummern erhalten, wenn Ihre Bestellung in mehreren Sendungen versandt wird.



Wenn Sie zum Zeitpunkt der Lieferung nicht anzutreffen sind, wird Ihre Bestellung möglicherweise an einen Nachbarn oder einem UPS-Shop in Ihrer Nähe geliefert. Sie erhalten von UPS immer eine Benachrichtigung, in der angegeben ist, wo Sie das Paket abholen können.