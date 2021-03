Zurich – Un classique pour les parents: après lui avoir donné le biberon et l’avoir langé, le bébé pleure alors qu’il devrait être serein. Pour le calmer, rien de tel que sa sucette et son doudou préféré. Alors quand l’un, ou pire, les deux viennent à disparaître, les pleurs ne font que s’intensifier. Finis les recherches incessantes et le jonglage entre les divers accessoires pour bébés, les Snuggles Philips Avent arrivent à la rescousse des parents! En effet, les Snuggles combinent les fonctions de doudou et de sucette. Que vous choisissiez la girafe, l’éléphant, le singe ou le phoque, le doudou réconfortant et sa sucette associée accompagneront bébé dans ses aventures. Très pratique: la peluche est compatible avec toutes les sucettes Philips Avent.

«Combien de fois la peluche préférée de votre enfant, la seule capable de le calmer et de le faire dormir, disparaît? Grâce à ces «agents doubles du dodo», vous retrouvez non seulement la peluche mais aussi la sucette en un temps record. Leurs pattes légèrement lestées permettent aux peluches d’exercer un effet apaisant sur le bébé et de maintenir la sucette dans la bouche. Ainsi, parents et enfant peuvent profiter d’une nuit tranquille», explique Heidi Egli, responsable marketing Mother & Child Care chez Philips Avent.