L'application mobile SleepMapper (« Application ») vous fournit des informations sur vos appareils SmartSleep et SmartSleep Sleep & Wake-up Light et vous donne la possibilité de les gérer ainsi que d'autres services (« Services »). La présente Déclaration de confidentialité a pour but de vous aider à comprendre nos pratiques en matière de confidentialité lorsque vous utilisez nos Services, notamment les données que nous collectons, les raisons pour lesquelles nous les collectons et ce que nous en faisons, ainsi que vos droits individuels.

SleepMapper utilise les données personnelles collectées ou traitées par SmartSleep et les appareils SmartSleep Sleep & Wake-up Light (« Appareil ») et/ou l'application mobile SleepMapper (« Application »).

La présente Déclaration de confidentialité s’applique aux données personnelles collectées ou traitées par l'Appareil et/ou l'Application, contrôlées par ou sous le contrôle de Koninklijke Philips N.V. ou de l’une de ses sociétés apparentées ou filiales (ci-après « Philips », « nous », « notre » ou « nos »).

Veuillez également lire notre Déclaration relative aux cookies (que vous trouverez en accédant à l'Application) et nos Conditions d'utilisation, qui décrivent les conditions d'utilisation de nos Services.

Quelles sont les données personnelles collectées et à quelles fins elles le sont ?

Nous recevons ou collectons des données personnelles, comme décrit en détail ci-dessous, lorsque nous fournissons nos Services, notamment lorsque vous accédez, téléchargez, installez l'Appareil ou l'Application, ou utilisez nos Services. Nous sommes susceptibles d'utiliser ces données personnelles pour exécuter les Services que vous avez demandés par nécessité contractuelle, pour exploiter, fournir, améliorer, personnaliser, soutenir et commercialiser nos Services en fonction de notre intérêt légitime, ou pour nous conformer à une obligation légale à laquelle nous pourrions être soumis. Si vous ne souhaitez pas que nous collections et traitions vos données personnelles, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser tous les Services fournis par l'Application.

Données sensibles Personnelles

Avant de collecter des données personnelles sensibles, nous vous en informerons et vous demanderons votre consentement explicite. Les données sensibles collectées dans l'Application comprennent vos rythmes de sommeil, les mesures de votre sommeil comme le moment où vous vous endormez, le moment où vous vous réveillez, votre temps de sommeil total, votre activité à ondes lentes, les tonalités émises par l'appareil, la durée des tonalités émises, vos stades de sommeil, combien de fois vous vous réveillez la nuit et pendant combien de temps. De plus, les données des capteurs d'environnement telles que la température, l'humidité, la luminosité et la pression acoustique dans la pièce seront collectées si vous utilisez l'appareil SmartSleep Sleep & Wake-up Light. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment, sans que cela n'affecte la légalité du traitement fondé sur le consentement avant de retirer votre consentement.

Nous vous demandons de ne pas nous envoyer et de ne pas divulguer de données personnelles sensibles (par exemple, numéros de sécurité sociale, informations relatives à l'origine raciale ou ethnique, opinions politiques, religion ou autres croyances, caractéristiques génétiques, biométriques ou de santé, antécédents criminels ou appartenances syndicales) sur ou par le biais de l'Application ou autrement.

Données de compte

Nous collectons vos données personnelles lorsque vous créez un compte. Vous pouvez vous connecter à l'Application à l'aide d'un compte MyPhilips ou vous pouvez créer un nouveau compte Philips. Les données personnelles que nous collectons comprennent votre nom d'utilisateur, votre nom, votre adresse électronique, votre pays, votre langue et votre mot de passe.

Les données collectées sont utilisées pour la création et la gestion de votre compte Application. Vous pouvez utiliser votre compte pour vous connecter en toute sécurité à l'Application. Votre compte sera utilisé pour vous envoyer un e-mail de bienvenue afin de vérifier votre adresse e-mail, pour communiquer avec vous en réponse à vos demandes et pour vous envoyer des annonces strictement liées au service, par exemple, si notre service est temporairement suspendu pour maintenance. Nous utiliserons votre compte pour vous identifier de manière unique afin de fournir des informations relatives à votre utilisation de vos appareils et de vos données de sommeil. Nous utiliserons le numéro de série de l'appareil et le numéro de produit CTN pour identifier le type d'appareil que vous utilisez si vous appelez notre service clientèle pour obtenir de l'aide et pour toute question. Nous utiliserons vos informations d'enregistrement pour créer et gérer votre compte ou enregistrer votre achat, ou commander un produit ou un service.

Autres données fournies

Ces données comprennent les informations que vous nous avez fournies. Les données que vous entrez dans l'Application comprennent votre sexe, votre date de naissance (mois/année), votre temps de sommeil moyen et votre temps de sommeil cible.

Les données collectées sont utilisées pour le calcul de votre score de sommeil personnalisé. Cela vous aidera à améliorer vos habitudes d'endormissement, de sommeil et de réveil et vous permettra d'apporter des changements pour vous aider à atteindre vos objectifs de sommeil et à améliorer votre routine de sommeil. En mesurant la progression de votre objectif et en fournissant des informations telles que vos habitudes d'endormissement, de sommeil et de réveil, des recommandations peuvent être apportées sur la manière d'atteindre vos objectifs.

Données de l'appareil

Nous sommes susceptibles de collecter des informations spécifiques à l'appareil lorsque vous installez, accédez ou utilisez l'appareil. Cela inclut des informations sur votre appareil, dont le numéro unique de l'appareil de l'utilisateur. Nous collectons également des données de session et d'utilisation, qui sont liées à votre utilisation de l'appareil.

Si vous utilisez l'appareil SmartSleep Deep Sleep Headband, l'appareil enregistre les rythmes de sommeil, le signal et l'impédance, les mesures du sommeil comme : le moment où vous vous endormez, le moment où vous vous réveillez, votre temps de sommeil total, votre activité à ondes lentes, les tonalités émises par l'appareil, la durée des tonalités émises, vos stades de sommeil, combien de fois vous vous réveillez la nuit et pendant combien de temps et les synchronise avec l'Application. Ces données comprennent également le numéro de l'appareil, les données de session et d'utilisation, qui sont des informations sur votre utilisation de l'appareil.

Les données collectées sont utilisées pour fournir, à vous et à Philips, des informations relatives à l’utilisation de votre appareil. L'Application peut utiliser ces données pour indiquer si vous améliorez votre sommeil dans le temps en suivant et en visualisant les résultats de votre sommeil ou pour afficher les données environnementales et les événements liés au sommeil. Philips utilise ces données afin d'améliorer votre expérience avec ces produits (par exemple, la qualité et la fonctionnalité) et d'autres produits Philips. Nous utilisons également ces données pour vous fournir des conseils pertinents et pour mener des recherches afin de développer et d'améliorer votre expérience avec ces produits et pour innover et améliorer ces produits.

Si vous utilisez l'appareil SmartSleep Sleep & Wake-up Light, l'appareil enregistre les paramètres de l'appareil et les données des capteurs d'environnement telles que la température, l'humidité, la luminosité et la pression acoustique et les transmet à l'Application. Ces données comprennent également le numéro de l'appareil, les données de session et d'utilisation, qui sont des informations sur votre utilisation de l'appareil.

Les données collectées enregistrent les paramètres que vous avez activés tels que l'alarme, la respiration relâchée, la fonction crépusculaire (par exemple, l'heure à laquelle l'alarme est configurée, la courbe lumineuse et le son choisis), l'éclairage nocturne et l'heure du coucher. Elles enregistrent également les données de votre capteur d'environnement telles que la température, l'humidité, la luminosité et la pression acoustique]. SmartSleep Sleep & Wake-up Light suit également le numéro unique de votre appareil utilisateur, les données de session et d'utilisation (p. ex. luminosité, son, affichage et utilisation des fonctions), les mises à jour du micrologiciel, les réinitialisations de l'appareil, l'emplacement, le fuseau horaire, l'intensité du signal WiFi, qui fournit des informations sur l’utilisation de votre appareil. Les données collectées seront synchronisées via WiFi avec l'Application et/ou d'autres supports de stockage de données.

Cookies

Nous utilisons des cookies, des balises ou des technologies similaires pour exploiter, fournir, améliorer, comprendre et personnaliser nos Services. Les cookies nous permettent de reconnaître votre appareil mobile et de collecter vos données personnelles, y compris votre numéro d'appareil utilisateur unique, l'adresse IP de votre appareil mobile, le type de navigateur Internet mobile ou de système d'exploitation que vous utilisez, les données de session et d'utilisation, ou les informations de performance liées au service, qui sont des informations sur votre utilisation de l'Application.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cookies ou d'autres technologies similaires utilisées dans cette Application, veuillez lire notre Déclaration relative aux cookies, que vous trouverez sous le paramètre de confidentialité de l'Application.

Données de localisation

Lorsque vous autorisez l'accès aux données de localisation, nous pouvons collecter l'emplacement géographique de votre appareil mobile. Vous pouvez à tout moment bloquer la collecte de la géolocalisation via les paramètres de votre Application ou de votre appareil mobile.

Les données de localisation de votre appareil seront utilisées pour activer les services Bluetooth (Android uniquement).

Service client

Vous pouvez nous fournir des informations relatives à votre utilisation de nos Services, y compris votre interaction avec Philips, et la manière de vous contacter afin que nous puissions vous fournir un service client. Nous exploitons et fournissons nos Services, en fournissant notamment un service client et l'amélioration et la personnalisation de nos Services. Nous utilisons également vos informations pour vous répondre lorsque vous nous contactez.

Données combinées

Nous pouvons combiner vos données personnelles, y compris les données de compte, d'autres données fournies par vous, les données de l'appareil, les cookies, les données de localisation, les données collectées lors de vos interactions par e-mail, les applications et les produits connectés, l'adresse IP, les cookies, les informations sur l'appareil, les communications sur lesquelles vous cliquez ou tapez et les détails de localisation. Nous combinons et utilisons des données rendues anonymes pour améliorer le contenu, les fonctionnalités et l’ergonomie de l’Application, de l’appareil et de nos produits et services et pour développer de nouveaux produits et services.

Nous pouvons combiner et utiliser les données anonymisées collectées de l'appareil et de l'Application et les partager avec d'autres sociétés du Groupe Philips et des tiers fiables.

Nous pouvons combiner et utiliser des données anonymisées pour faire progresser la recherche scientifique sur le sommeil, à des fins de publication clinique ou scientifique, telles que des revues évaluées par des pairs, des livres blancs ou des symposiums professionnels pouvant servir à des fins de marketing.

Si vous achetez d'autres appareils connectés Philips, nous pouvons combiner les données des appareils de l'Application pour améliorer votre expérience de sommeil et la fonctionnalité de l'Application uniquement après avoir obtenu votre consentement à ce sujet.

Marketing

Si vous acceptez de recevoir des communications promotionnelles sur les produits, services, événements et promotions de Philips susceptibles de vous intéresser, nous pouvons vous envoyer des communications marketing et promotionnelles par e-mail. Vous pouvez vous désabonner de ces communications à tout moment.

Autorisations

L'Application peut vous demander la permission d'accéder à votre téléphone ou à vos capteurs (par exemple, appareil photo, Wi-Fi, géolocalisation ou Bluetooth) ou à d'autres données (par exemple, photos, agenda ou contacts) sur votre appareil mobile.

Nous utilisons ces données uniquement lorsqu’elles sont nécessaires pour vous fournir les Services et avec votre consentement explicite. Nous utilisons les données relatives au temps pour présenter vos données de sommeil en alignement avec votre appareil mobile.

Parfois, l'autorisation est une condition préalable technique des systèmes d'exploitation de votre appareil mobile. Dans ce cas, l'Application peut vous demander l'autorisation d'accéder à ces capteurs ou données, mais nous ne collecterons pas ces données, sauf si cela est nécessaire pour vous fournir le service d'Application et seulement après avoir obtenu votre consentement.

Avec qui les données personnelles sont-elles partagées ?

Philips peut divulguer vos données personnelles à des fournisseurs de services tiers, à des partenaires commerciaux ou à d'autres tiers conformément à la présente Déclaration de confidentialité et/ou à la législation en vigueur.

Prestataires de services

Nous travaillons avec des prestataires de services tiers pour nous aider à exploiter, fournir, améliorer, comprendre, personnaliser, soutenir et commercialiser nos Services.

Nous pouvons partager vos données personnelles avec les prestataires de services suivants :

Prestataires Cloud et Informatique

Ces prestataires de services livrent le matériel, le logiciel, la mise en réseau, le stockage, les services transactionnels nécessaires et/ou la technologie connexe exigée pour exécuter l'Application ou fournir les Services.

Prestataires de services d'analyse

Ces prestataires fournissent des services spécifiques pour Adobe Analytics et Apptentive tels que des outils d'analyse marketing et de reporting.

Philips exige de ses prestataires de services qu'ils fournissent un niveau adéquat de protection de vos données personnelles similaire à celui que nous fournissons. Nous demandons à nos prestataires de services de traiter vos données personnelles uniquement conformément à nos instructions et uniquement aux fins spécifiques mentionnées ci-dessus, d'avoir accès à la quantité minimale de données dont ils ont besoin pour fournir un service spécifique et de protéger la sécurité de vos données personnelles.

Autres tiers

Philips peut également travailler avec des tiers qui traitent vos données personnelles à leurs propres fins. Veuillez lire attentivement leurs avis de confidentialité lorsqu'ils informent sur leurs pratiques en matière de confidentialité, y compris le type de données personnelles qu'ils collectent, la façon dont ils les utilisent, les traitent et les protègent.

Si Philips partage des données personnelles avec un tiers qui utilise vos données personnelles à ses propres fins, Philips s'assurera de vous informer et/ou d'obtenir votre consentement conformément aux lois applicables avant de partager vos données personnelles.

Il arrive parfois que Philips vende tout ou partie d'une activité à une autre société. Un tel transfert de propriété peut inclure le transfert à la société acheteuse de vos données personnelles directement associées à cette activité. Tous nos droits et obligations en vertu de notre avis de confidentialité sont librement cessibles par Philips à l'une de nos sociétés apparentées, dans le cadre d'une fusion, d'une acquisition, d'une restructuration ou d'une vente d'actifs, ou en vertu de la loi ou autre réglementation, et nous pouvons transférer vos données personnelles à l'une de nos sociétés apparentées, à des entités successeurs ou à de nouveaux propriétaires.

Transfert transfrontalier

Vos données personnelles peuvent être stockées et traitées dans n'importe quel pays où nous sommes implantés ou dans lequel nous engageons des prestataires de services, et en utilisant les Services, vous consentez au transfert (le cas échéant) d'informations vers des pays en dehors de votre pays de résidence, qui peuvent avoir des règles de protection des données différentes de celles de votre pays. Dans certaines circonstances, les tribunaux, les organismes d'application de la loi, les organismes de réglementation ou les autorités de sécurité de ces autres pays peuvent avoir le droit d'accéder à vos données personnelles.

Si vous résidez dans l'EEE, vos données personnelles peuvent être transférées à nos sociétés apparentées ou prestataires de services dans des pays non membres de l'EEE reconnus par la Commission européenne comme assurant un niveau adéquat de protection des données selon les normes EEE (la liste complète de ces pays est disponible ici [http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm]. Pour les transferts de l'EEE vers des pays jugés inadéquats par la Commission européenne, comme les États-Unis, nous avons mis en place des mesures adéquates, telles que nos Règles d'entreprise contraignantes pour les données des clients, fournisseurs et partenaires commerciaux et/ou des clauses contractuelles standard adoptées par la Commission européenne pour protéger vos données personnelles. Vous pouvez obtenir une copie de ces mesures en suivant le lien ci-dessus ou en contactant privacy@philips.com.

Combien de temps conservons-nous vos données ?

Nous conservons vos données personnelles aussi longtemps que nécessaire ou autorisé en fonction de l'objectif pour lequel les données sont collectées. Les critères que nous utilisons pour déterminer nos périodes de conservation comprennent : (i) la durée d'utilisation de l'Application et des Services ; (ii) s'il existe une obligation légale à laquelle nous sommes soumis ; ou (iii) si la conservation est souhaitable compte tenu de notre situation juridique (par exemple en ce qui concerne les délais de prescription, les litiges ou les enquêtes réglementaires applicables).

Vos choix et vos droits

Si vous souhaitez soumettre une demande d'accès, de rectification, d'effacement, de restriction ou d'opposition au traitement des données personnelles que vous nous avez précédemment fournies, ou si vous souhaitez soumettre une demande pour recevoir une copie électronique de vos données personnelles afin de les transmettre à une autre société (dans la mesure où ce droit à la portabilité des données vous est accordé par la loi applicable), vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante privacy@philips.com. Nous répondrons à votre demande conformément à la loi applicable.

Dans votre demande, veuillez préciser clairement les données personnelles auxquelles vous souhaitez accéder, ainsi que celles que vous souhaitez rectifier, effacer, restreindre ou objecter à leur traitement. Pour votre protection, nous pouvons uniquement exécuter les demandes concernant les données personnelles associées à votre compte, votre adresse électronique ou d'autres informations relatives à votre compte, que vous utilisez pour nous envoyer votre demande. Nous pouvons être amenés à vérifier votre identité avant d'exécuter votre demande. Nous nous efforcerons de répondre à votre demande dès que cela sera raisonnablement possible.

Veuillez noter que si vous utilisez (certains de) vos choix et droits, il se peut que vous ne puissiez plus utiliser, en tout ou en partie, nos Services.

Nous protégeons vos données personnelles

Nous prenons au sérieux notre devoir de protéger les données que vous confiez à Philips contre toute altération, perte, mauvaise utilisation, divulgation ou tout accès accidentel ou non autorisé. Philips utilise différentes technologies de sécurité et mesures techniques et organisationnelles afin de protéger vos données. Pour ce faire, nous mettons en œuvre, entre autres, des contrôles d'accès, des pare-feu et des protocoles sécurisés.

Informations spéciales pour les parents

Bien que les Services ne s'adressent pas aux enfants, tel que défini par la loi applicable, Philips a pour politique de se conformer à la loi lorsqu’une autorisation des parents ou du tuteur est requise avant la collecte, l’utilisation ou la divulgation de données personnelles concernant des enfants. Nous nous engageons à protéger la vie privée des enfants et nous encourageons fortement les parents et les tuteurs à jouer un rôle actif dans les activités et les intérêts en ligne de leurs enfants.

Si un parent ou un tuteur s’aperçoit que son enfant nous a fourni des données personnelles le concernant sans son consentement, veuillez nous contacter à l'adresse privacy@philips.com. Si nous nous apercevons qu’un enfant nous a fourni des données personnelles, nous les supprimerons de nos fichiers.

Informations locales spécifiques : Vos droits de confidentialité en Californie (États-Unis uniquement)

En vertu de la Section 1798.83 du Code civil de Californie, nos clients résidant en Californie peuvent demander et obtenir de notre part, une fois par an et gratuitement, des informations concernant les informations personnelles que nous avons éventuellement divulguées à des tiers à des fins de marketing direct au cours de l'année civile précédente. Le cas échéant, ces informations incluront une liste des catégories d'informations personnelles partagées et les noms et adresses de tous les tiers avec lesquels nous avons échangé des informations au cours de l'année civile précédente. Si vous êtes résident en Californie et que vous souhaitez effectuer cette demande, consultez le site Web sur la confidentialité : http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html

Modification de la présente Déclaration de confidentialité

Nos Services peuvent, à l'occasion, être modifiés sans avis préalable. Pour cette raison, nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour la présente déclaration de confidentialité de temps à autre. Lorsque nous mettrons à jour cette Déclaration de confidentialité, nous mettrons également à jour la date en haut de cette Déclaration de confidentialité.

Nous vous invitons à consulter cette Déclaration de confidentialité régulièrement pour en connaître les mises à jour.

La nouvelle Déclaration de confidentialité entrera en vigueur dès sa publication. En cas de désaccord avec la notice révisée, veuillez modifier vos préférences ou cesser d'utiliser nos Services. En continuant à accéder à nos Services ou à les utiliser après l’entrée en vigueur de ces modifications, vous reconnaissez avoir pris connaissance de la version révisée de la Déclaration de confidentialité et l'avoir acceptée.

Nous contacter

Si vous avez des questions sur cette Déclaration de confidentialité ou sur la manière dont Philips utilise vos données personnelles, veuillez contacter notre responsable de la protection des données à l'adresse suivante : privacy@philips.com. Vous avez aussi le droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de surveillance compétente pour votre pays ou région.

Koninklijke Philips N.V.

High Tech Campus 5

5656AE, Eindhoven

Pays-Bas