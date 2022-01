Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à Lumea IPL! Cet épilateur Philips Lumea IPL vous est proposé par Philips International B.V., Amstelplein 2, 1096 BC Amsterdam, Pays-Bas. Nous mettons cette application à votre disposition pour vous aider personnellement à utiliser l'épilateur Lumea, mais nous vous demandons de garder à l'esprit quelques règles et restrictions!



Ce que l'application vous apporte:



Elle vous fournit des informations sur les produits Philips Lumea Elle vous permet d'échanger avec Philips des questions relatives à votre épilateur Lumea Elle vous aide à paramétrer l'appareil pour de meilleurs résultats, en fonction de la couleur de votre carnation et de vos poils Elle conserve la trace de vos séances passées et futures sous la forme d'un programme de séances clarifié Elle vous rappelle vos séances prévues en vous envoyant des notifications

Nous vous encourageons à poursuivre la lecture ; en utilisant l'application, vous acceptez les conditions suivantes.



Autres informations importantes relatives à cette application:



Confidentialité: nous vous informons qu’il existe une déclaration de confidentialité distincte en vigueur pour cette application. Nous vous recommandons fortement de la consulter.



Licence: vous pouvez utiliser cette application aux fins décrites précédemment.



Tiers: il se peut qu’en utilisant cette application, vous utilisiez (également) un service, téléchargiez un logiciel ou achetiez des marchandises fournies par un tiers. Veuillez noter que ces tiers peuvent appliquer leurs propres règles et restrictions, indépendamment des présentes conditions d’utilisation.



Garanties: notre objectif est de vous fournir une application de qualité et de vous offrir une excellente expérience utilisateur. Veuillez noter que nous sommes uniquement en mesure de vous fournir l’application « en l'état ». Nous aimerions pouvoir le faire, mais nous ne pouvons malheureusement rien garantir quant à l’application ou à son contenu.



Responsabilité: bien que notre application soit fiable, il est possible qu’elle ne fonctionne pas comme elle le devrait. Dans le cas malencontreux où cette application ne fonctionnerait pas correctement ou si un contenu était perdu, nous vous prions d’accepter nos excuses les plus sincères. Nous comprenons qu’un tel événement soit fâcheux et qu'il engendre des désagréments. Malheureusement, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité quant aux dommages qui pourraient résulter de l’utilisation de l’application. DANS TOUS LES CAS, NOUS N’ASSUMONS AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR DES MONTANTS SUPÉRIEURS AUX FRAIS ENGAGÉS POUR L’APPLICATION.



Contenu utilisateur: il vous sera demandé de sélectionner votre carnation et votre couleur de poils. L’application vous recommandera les réglages du produit les plus appropriés en fonction de vos réponses. L’application conservera une trace de vos séances passées et futures, en fonction de vos réponses. Ce contenu utilisateur ne sera pas partagé publiquement.



Appareils debrides: Cette application n'est pas destinée à être utilisée sur les périphériques sur lesquels le système d'exploitation ne correspond plus à la norme par défaut (« appareils débridés »). Vous acceptez de ne pas tenter d'installer ou d'utiliser l'application sur aucun appareil débridé. Toute tentative d'installation ou d'utilisation de l'application sur un appareil débridé constitue une violation de ces conditions, et peut entraîner la résiliation du compte, sans remboursement, à l'entière discrétion de Philips. Philips n'est pas responsable des dommages résultant de l'utilisation sur des appareils débridés.



Juridiction: ces conditions d’utilisation s’entendent, sont interprétées et régies par les lois en vigueur aux Pays-Bas, quels que soient les conflits éventuels avec les dispositions des lois de ce pays.



Amusez-vous bien!