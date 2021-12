Vitamine D



Communément appelée « vitamine du soleil », elle peut être absorbée à la fois via la nourriture et via l'exposition au soleil. Connaissez-vous vos besoins journaliers en vitamine D ? Si vous en manquez, exposez-vous au soleil tous les jours et consommez des aliments à forte teneur en vitamine D comme le thon, le saumon, le fromage et les jaunes d'œufs.