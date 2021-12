Idées de cadeaux de Noël pour l'être aimé

Des dents plus blanches pour un plus grand sourire

Il n'est rien de plus agréable ou presque que d'être accueilli par un grand et beau sourire. D'ailleurs, c'est peut-être ce sourire qui a su faire fondre votre cœur, alors pourquoi ne pas aider l'élu de votre cœur à en préserver la blancheur éclatante ? Il est cliniquement prouvé que la brosse à dents Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 blanchit les dents en seulement une semaine, en propulsant doucement de l'eau entre les dents et en brisant et évacuant la plaque dentaire. En plus de fournir un nettoyage quotidien exceptionnel, elle peut également être utilisée sans risques sur des appareils orthodontiques, des plombages, des couronnes et des facettes.