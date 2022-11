1. Utilisez des peintures écologiques non dangereuses pour bébé

La peinture ordinaire (même celle à base d'eau) contient des composés organiques volatils, des produits chimiques et des fongicides. Loin d'être idéal pour un bébé à la maison ! Optez plutôt pour des peintures écologiques composées d'ingrédients naturels. Certaines sont plus respectueuses de l'environnement que d'autres, alors faites des recherches pour trouver la peinture la plus durable et la plus sécurisée pour votre bébé. Ces peintures d'excellente qualité sont disponibles en une large gamme de coloris et sont considérées aussi durables que la peinture ordinaire. Un pari gagnant-gagnant.