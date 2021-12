Bien s'alimenter pour vous et votre bébé pendant la grossesse

Pendant la grossesse, vous aurez besoin de plus de protéines et de calcium dans votre alimentation pour renforcer les tissus et les os de votre bébé. L'acide folique, quant à lui, peut aider à protéger votre bébé en pleine croissance contre les malformations congénitales. Le fer est également important, car il peut aider les cellules à transporter l'oxygène à votre bébé. Dans cette perspective, voici quelques types d'aliments à inclure dans votre régime alimentaire pendant votre grossesse.

Céréales complètes

Manger du pain complet et des céréales complètes peut aider à atteindre les bons taux d'acide folique et de fer dans votre corps. Ils possèdent aussi davantage de fibres que le pain blanc et le riz : les céréales complètes comme le riz complet, les pâtes au blé complet, les flocons d'avoine et le pain complet sont toutes bonnes pour la santé.