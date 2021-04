VisaPure mini brosse nettoyante pour le visage    

Nettoyage 6x plus efficace



La mini brosse nettoyante pour le visage VisaPure est impitoyable pour les impuretés, mais douce pour la peau. Grâce à sa technologie rotative et à ses poils soyeux, fins et denses, elle glisse en douceur sur votre peau et procure un nettoyage six fois plus efficace* pour une peau douce et éclatante.