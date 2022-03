Tous les moniteurs gaming spécial consoles Philips Momentum Designed for Xbox* donnent droit à un mois gratuit de Xbox Game Pass Ultimate. Bénéficiez d'un accès illimité à plus de 100 jeux de haute qualité sur PC, console et appareils mobiles, ainsi que de remises exclusives réservées aux membres, de promotions et bien plus encore !

*559M1RYV, 329M1RV, 279M1RV