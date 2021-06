Après quelques semaines d'utilisation continue, le mamelon continuera à pointer en permanence. Dans l'idéal, utilisez-la avant la grossesse. Cependant, vous pouvez également utiliser la Niplette pendant les six premiers mois de la grossesse pour bénéficier d'une correction durable. Si vos mamelons sont inversés depuis peu, et non en raison d'une anomalie congénitale, vous devez consulter immédiatement un médecin avant d'utiliser la Niplette. Il n'est pas recommandé de l'utiliser au cours du dernier trimestre de la grossesse.