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Pourquoi y a-t-il un espace entre ma tête de brosse et mon manche Philips Sonicare ?

Un petit espace entre la tête de brosse et le manche de la brosse à dents est normal et nécessaire. La tête de brosse doit pouvoir être mobile pour créer le bon niveau de vibrations. 

Espace autour de la tête de brosse Philips Sonicare

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HX8515/13 , HX8312/11 , HX8312/14 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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