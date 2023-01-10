Assistance Philips Puis-je utiliser mon Philips OneBlade lorsqu'il est branché sur le secteur ?

Pour des raisons de sécurité, le OneBlade est conçu pour fonctionner uniquement sans fil. En effet, votre OneBlade convient au rasage à sec ou sur peau humide. L'utilisation de votre OneBlade à proximité d'eau lorsqu'il est branché peut s'avérer très dangereuse. Pour éviter tout risque, l'appareil ne fonctionne pas tant qu'il est branché sur une prise secteur.



N'oubliez pas que l'adaptateur Philips HQ87 pour OneBlade résiste aux éclaboussures. Cela signifie que l'appareil peut être exposé à des éclaboussures d'eau, mais il ne peut pas être exposé à un contact direct avec de l'eau pendant une période prolongée. Par conséquent, tenez votre OneBlade et son adaptateur à l'écart de l'eau ou de toute surface humide lors de la charge de votre appareil.



Pour une utilisation sans fil uniquement Pour des raisons de sécurité, OneBlade est conçu pour fonctionner uniquement sans fil.



En effet, Philips OneBlade convient au rasage à sec ou sur peau humide. L'utiliser au contact de l'eau lorsqu'il est branché peut s'avérer très dangereux. Pour éviter tout risque, l'appareil ne fonctionne pas tant qu'il est branché sur une prise secteur.



De plus, gardez à l'esprit que l'adaptateur pour OneBlade résiste aux éclaboussures. Par conséquent, tenez votre OneBlade et son adaptateur à l'écart de l'eau ou de toute surface humide lors de sa charge. De plus, si votre OneBlade est équipé d'un cache de port de charge, assurez-vous que le cache est bien fermé avant de mouiller le manche.