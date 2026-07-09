Où est le numéro de modèle/série de ma brosse Philips ?

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Les numéros de modèle et de série se situent à des emplacements différents en fonction de l'appareil de coiffage que vous utilisez. Les numéros de modèle des brosses coiffantes Philips commencent généralement par HP ou BH, suivi d'un numéro. Le numéro de série comporte 4 chiffres au format AASS (année et semaine).
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : BHB968/00 , BHB968/10 , BHD720/13 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›
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