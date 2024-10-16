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Quel type d'aliments puis-je préparer dans mon Airfryer de Philips ?

Votre Airfryer Philips est un appareil de cuisson polyvalent qui vous permet de cuisiner une grande variété d'ingrédients et de plats savoureux. Pour découvrir les types d'aliments que vous pouvez cuisiner avec votre Airfryer Philips, lisez notre article ci-dessous.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : NA332/09 , NA555/09 , HD9952/00 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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