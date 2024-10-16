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Quelle quantité de nourriture puis-je préparer dans mon Airfryer Philips ?

Vous pouvez remplir votre Airfryer Philips jusqu'au niveau « MAX » du panier. La quantité MAX dépend du type d'aliment que vous souhaitez cuire et de la taille de votre Airfryer Philips. Vous trouverez plus d'informations ci-dessous.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : NA332/09 , NA555/09 , NA221/09 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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