Le bouclage ou le lissage peut-il abîmer mes cheveux ?

Nous vous recommandons de prendre particulièrement soin de vos cheveux lors de l'utilisation d'appareils coiffants. Vous pouvez appliquer un spray ou un sérum de protection contre la chaleur sur vos cheveux avant d'utiliser votre brosse coiffante Philips.

Assurez-vous de bien lire l'étiquette de ces produits pour vérifier s'ils peuvent être utilisés en combinaison avec des appareils à haute température.

Vous pouvez également utiliser un après-shampooing, car cela empêche vos cheveux de se dessécher.