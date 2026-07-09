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Le bouclage ou le lissage peut-il abîmer mes cheveux ?

Si vous avez un doute quant aux effets du bouclage ou du lissage de vos cheveux avec votre brosse coiffante Philips, veuillez lire nos conseils ci-dessous.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : BHB968/00 , BHB968/10 , HP4680/00 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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