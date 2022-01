Pour définir le réglage de quantité le plus élevé, maintenez enfoncée l'icône de la boisson que vous souhaitez régler pendant trois secondes. Le voyant supérieur de l'icône de quantité de boisson et le voyant supérieur de l'icône de quantité de lait (présent sur certains modèles uniquement) se mettent à clignoter, ainsi que le bouton marche/arrêt, indiquant que vous êtes en mode de programmation. Appuyez sur le bouton marche/arrêt. La machine commence à préparer la boisson sélectionnée. Le voyant de démarrage s'allume d'abord en continu. Lorsque la machine est prête à stocker le volume ajusté, le voyant marche/arrêt se met à clignoter. Appuyez de nouveau sur le bouton marche/arrêt lorsque la tasse contient la quantité de café ou de lait souhaitée. Si vous préparez un cappuccino ou un latte macchiato, le lait sera distribué en premier. Appuyez sur le bouton marche/arrêt lorsque la tasse contient la quantité de lait souhaitée. La machine commence automatiquement à distribuer le café. Appuyez à nouveau sur le bouton marche/arrêt lorsque la tasse contient la quantité souhaitée.

La machine propose trois réglages par défaut pour chaque boisson : faible, moyen, élevé.Il est toutefois possible d'ajuster et de stocker la quantité correspondant à vos besoins. Cette option est uniquement disponible avec le réglage le plus élevé.Vous trouverez ci-dessous les instructions associées. Vous pouvez également visionner la vidéo.Une fois que vous avez programmé la nouvelle quantité maximale par défaut d'une boisson, la machine distribuecette nouvelle quantité chaque fois que vous sélectionnez la quantité la plus élevée pour cette boisson.