Comment retirer et fixer la tête de rasage de mon rasoir féminin Philips ?

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Suivez simplement les instructions ci-dessous pour fixer et retirer la tête de rasage (et la grille) de votre rasoir féminin Philips. Les numéros d'étape correspondent aux illustrations ci-dessous.
Conseil : La vidéo ci-dessous offre des conseils supplémentaires ; cependant, votre modèle peut ne pas tout à fait ressembler au modèle illustré.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : BRL138/00, BRL159/00, BRL149/00. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›
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