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Comment retirer et fixer la tête de rasage de mon rasoir féminin Philips ?

Suivez simplement les instructions ci-dessous pour fixer et retirer la tête de rasage (et la grille) de votre rasoir féminin Philips. Les numéros d'étape correspondent aux illustrations ci-dessous.

  1. Pour fixer la tête de rasage, appuyez-la doucement sur le manche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
  2. Pour retirer la tête de rasage, appuyez sur le bouton de déverrouillage et retirez-la du manche.
  3. Pour retirer la grille, retirez-la délicatement de la tête de rasage (sur certains anciens modèles de rasoirs féminins, la tête de rasage est dotée d'un bouton coulissant permettant de libérer la grille de rasage).

Conseil : La vidéo ci-dessous offre des conseils supplémentaires ; cependant, votre modèle peut ne pas tout à fait ressembler au modèle illustré.

3 étapes pour placer la tête de rasage sur un rasoir féminin, la retirer et retirer la grille de rasage.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : BRL138/00, BRL159/00, BRL149/00. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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