Assistance Philips Comment retirer et fixer la tête de rasage de mon rasoir féminin Philips ?

Suivez simplement les instructions ci-dessous pour fixer et retirer la tête de rasage (et la grille) de votre rasoir féminin Philips. Les numéros d'étape correspondent aux illustrations ci-dessous.

Pour fixer la tête de rasage, appuyez-la doucement sur le manche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Pour retirer la tête de rasage, appuyez sur le bouton de déverrouillage et retirez-la du manche. Pour retirer la grille, retirez-la délicatement de la tête de rasage (sur certains anciens modèles de rasoirs féminins, la tête de rasage est dotée d'un bouton coulissant permettant de libérer la grille de rasage).

Conseil : La vidéo ci-dessous offre des conseils supplémentaires ; cependant, votre modèle peut ne pas tout à fait ressembler au modèle illustré.