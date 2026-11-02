Assistance Philips Pourquoi dois-je réinitialiser mon purificateur d'air / humidificateur Philips après avoir remplacé un filtre ?

La réinitialisation permet d'activer le compteur de durée de vie du filtre. En outre, l'appareil est équipé de l'alerte HealthyAirProtect qui vous prévient lorsque le filtre doit être nettoyé (filtre 1 uniquement) et remplacé. Si vous ne réinitialisez pas l'appareil après avoir remplacé un filtre, il vous enverra l'alerte de remplacement bien avant que le filtre ne doive être remplacé de nouveau. Les fonctions HealthyAirProtect Alert et HealthyAirProtect Lock garantissent que les filtres sont toujours en état optimal et que l'air que vous respirez reste pur.