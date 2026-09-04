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Pourquoi les tétines et sucettes Avent sont-elles en silicone plutôt qu'en latex ?

Les avantages du silicone par rapport au latex :

  • Très transparent, pour un aspect hygiénique et naturel
  • Adapté aux personnes allergiques au latex
  • Le silicone est plus durable que le latex
  • Robuste, il résiste aux dents de votre bébé
  • Sans goût et inodore, facilite l'association avec l'allaitement au sein. Le latex a une odeur et un goût de caoutchouc, ce qui peut causer un rejet du sein par le bébé
  • Peut être stérilisé(e) à l'eau bouillante, à la vapeur ou à l'eau froide
  • Compatible micro-ondes et lave-vaisselle

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCF087/05 , SCF087/07 , SCF087/28 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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