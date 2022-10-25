Comment préparer des pâtes sans gluten dans ma machine à pâtes Philips ?

Les pâtes sans gluten se cassent plus facilement avant la cuisson, car la farine sans gluten donne à la pâte une élasticité limitée.



Le gluten est un mélange de protéines présentes dans le blé et d'autres céréales de la même famille. Il donne de l'élasticité à la pâte, ce qui lui permet de mieux gonfler et conserver sa forme, tout en assurant généralement au produit final une consistance plus ferme.



Par conséquent, lors de la préparation des pâtes sans gluten, nous vous recommandons d'ajouter un épaississant (gomme xanthane, gomme de guar ou œufs, par exemple) qui servira de liant. Attention : il est inutile d'ajouter un liant si vous utilisez une farine pré-mélangée en contenant déjà.



En outre, lorsque vous utilisez de la farine sans gluten, vous avez besoin de moins d'eau que ce qui est recommandé. Selon le type de farine, vous pouvez utiliser environ 10 à 20 ml de moins pour ces recettes.