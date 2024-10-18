Quelles sont les différences entre les divers embouts Philips Lumea ?
Votre Lumea est livré avec plusieurs embouts, chacun étant conçu pour une zone spécifique du corps. N’utilisez pas les embouts sur des zones auxquelles ils ne sont pas destinés. Consultez votre mode d’emploi pour savoir quels embouts sont fournis avec votre modèle Lumea.
L’embout corps est inclus avec tous les modèles Lumea. L’embout corps est doté du plus grand verre filtrant et d’un design incurvé pour couvrir et flasher efficacement les zones situées en dessous de l’encolure.
L’embout visage est compact et plat. Il est doté du plus petit verre filtrant pour assurer un traitement de précision sous les pommettes. Il est également doté d’un filtre rouge supplémentaire qui permet de flasher la zone du visage sous les pommettes.
Remarque : n’utilisez pas le Lumea sur le cou et le visage pour les hommes. Les poils de ces zones ont des caractéristiques différentes.
Selon votre modèle, votre Lumea peut être livré avec un embout de précision, un embout maillot ou un embout aisselles (ou une combinaison de ces embouts). Ces embouts sont dotés d’un verre filtrant de taille moyenne et d’un design incurvé pour une utilisation précise et efficace sur les zones du maillot et des aisselles.
Certains embouts Lumea ne sont pas conçus avec un filtre spécial dans le verre filtrant.
Les embouts pour le corps et les aisselles de votre Philips Lumea ne contiennent pas de verre filtrant spécial. L’embout pour le visage contient un verre filtrant spécial (rouge). En fonction de votre modèle Lumea, l’embout maillot et l’embout de précision peuvent contenir un verre filtrant spécial (transparent).
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