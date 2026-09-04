Quelles sont les différences entre les sucettes Philips Avent ?
Découvrez en quoi les sucettes ultra start, ultra-douce, ultra air et Soothie Philips Avent sont différentes de nos sucettes classiques.
Les sucettes pour nouveau-nés Philips Avent sont nos sucettes sans anneau les plus légères et les plus petites pour accompagner votre nouveau-né. Une meilleure circulation de l'air aide à limiter l'assèchement et l'irritation de la peau. La sucette ultra start est également fournie avec un étui de stérilisation et de transport permettant de la stériliser au micro-ondes. La sucette ultra start est également disponible en version de nuit.
La sucette ultra-douce Philips Avent est dotée d'une collerette douce et souple pour réduire les marques et les irritations cutanées. La sucette ultra-douce est également fournie avec un étui de transport et de stérilisation permettant de la stériliser au micro-ondes. La sucette ultra-douce est disponible en versions 0-6 mois, 6-18 mois et 18 mois et plus.
La sucette ultra air Philips Avent permet une circulation d'air plus importante que les autres sucettes Philips Avent. Une meilleure circulation de l'air aide à limiter l'assèchement et l'irritation de la peau. La sucette ultra air est également fournie avec un étui de transport et de stérilisation permettant de la stériliser au micro-ondes. La sucette ultra air est disponible en versions de nuit, 0-6 mois, 6-18 mois et 18 mois et plus.
La sucette en silicone fabriquée d'une pièce se place sur le doigt pour permettre à votre nouveau-né de téter. La sucette Soothie est disponible en version ronde et en version cœur/arrondie.
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