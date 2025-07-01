Assistance Philips Puis-je utiliser mon Philips OneBlade sur peau sèche et humide ?

Tous les modèles Philips OneBlade peuvent être utilisés sur peau sèche ou humide, avec du gel ou de la mousse à raser, ou même dans le bain ou sous la douche.

Bien que le rasage à sec offre souvent de meilleurs résultats (parce que les poils mouillés adhèrent à la peau), vous pouvez vous raser comme vous le souhaitez. Si vous choisissez d'utiliser de la mousse ou du gel à raser, rincez régulièrement la lame à l'eau pour obtenir des résultats optimaux.

Conseil : certains produits sont équipés d'un cache de port de charge, mais ce n'est pas le cas du Philips OneBlade. Vous pouvez utiliser le OneBlade dans le bain ou sous la douche sans couvrir le port de charge.